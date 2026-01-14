Karol G y Beéle lideran la representación colombiana en Premios Lo Nuestro 2026
Más de 20 artistas colombianos compiten en la gala del 19 de febrero en Miami.
Colombia tendrá una presencia destacada en la edición 38 de Premios Lo Nuestro, que se celebrará el 19 de febrero de 2026 en Miami. Karol G y Beéle encabezan la representación nacional con ocho nominaciones cada uno, incluyendo categorías como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Karol G compite con su álbum “Tropicoqueta” y el sencillo “Latina Foreva”, además de menciones en categorías urbanas como Mejor Artista Femenina y Colaboración Urbana. Por su parte, Beéle suma nominaciones en Artista Masculino, Afrobeat del Año y Colaboración del Año, consolidando su proyección internacional.
Otros colombianos con fuerte presencia son Shakira, J Balvin, Maluma y Morat, cada uno con seis nominaciones. Shakira destaca por su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” y el tema “Soltera”, mientras que J Balvin compite en categorías urbanas con colaboraciones como “+57”.
Con cinco menciones aparecen Ryan Castro, Feid y Camilo, y con cuatro, Fariana, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra. También figuran Manuel Turizo, Carlos Vives, Piso 21, Ela Taubert, Juanes y Fonseca, junto a nombres icónicos como Goyo, Greeicy, Nanpa Básico, Bomba Estéreo y Grupo Niche.
La diversidad de géneros representados —desde urbano y pop hasta tropical y vallenato— confirma el impacto global de la música colombiana. La votación estará abierta hasta el 26 de enero, y la ceremonia será transmitida por Univision y ViX.
Premios Lo Nuestro no solo reconoce a los artistas más exitosos, sino también a quienes han marcado tendencia y aportado a la evolución de la música latina. Este año, Colombia reafirma su liderazgo con una generación que combina tradición y modernidad.