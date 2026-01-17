Las Delicias deja el barro atrás: la primera calle COMPI del año

La pavimentación de la calle Las Delicias no solo transformó el paisaje del barrio 9 de Abril: cambió la forma de caminar, de trabajar y de vivir. Donde antes el barro marcaba el ritmo de los días, hoy hay firmeza, orden y esperanza. Es una obra que empieza en el concreto, pero termina tocando la vida de la gente.

El beneficio se siente en cada paso… y en cada subida. Tanto, que los propios vecinos ya la bautizaron como la “calle Fit”, porque —dicen entre risas— el que la sube, adelgaza. Una broma cargada de orgullo que resume cómo esta vía empinada, antes sinónimo de resbalones y dificultades, hoy se recorre con seguridad y buen ánimo.

Para Humberto Ramos, vendedor de peto desde hace 35 años —el “mejor peto del mundo”, como lo llaman sus clientes—, esta obra representa alivio y progreso. Aunque vive en Boston, su historia y su sustento siguen en el 9 de Abril y La Piedra Bolívar. “Esta calle me mejora el trabajo porque ahora puedo subir y bajar sin problema y llevar mi producto tranquilo. Gracias a la pavimentación”, afirma.

Durante años, Las Delicias fue una prueba diaria. “Gracias a Dios se pavimentó la calle. Llevamos muchísimo tiempo caminando en el barro”, relata Mónica Patricia Teherán Acosta, comercializadora de alimentos. “Ahora las casas del barrio se valorizan, los niños pueden montar bicicleta y patineta sin riesgo, y el acceso para motos y vehículos es mucho más fácil”, señala.

El recuerdo de ese pasado difícil aún vive en la memoria de Erlinda Guzmán, ama de casa con más de 40 años en el sector. “He luchado toda la vida con el barro. Mis hijos, cuando estaban pequeños, salían con bolsas en los pies para no embarrarse. Pasamos muchos trabajos”, recuerda. Hoy, su agradecimiento es claro: “Le doy gracias al gobernador Yamil Arana”.

La primera calle Compi del 2026

El mandatario departamental destacó que esta es la primera calle COMPI (Construcción de Obras Motivadas por la Participación Integral) del año, un modelo que va más allá de la infraestructura. En sus palabras, Yamil Arana subrayó el verdadero alcance del programa: “Esta es una callecita que transforma la vida de muchas familias. Más allá de la obra material, la obra más bonita del COMPI ha sido recuperar el sentido de pertenencia, el amor por lo nuestro y la confianza entre la institucionalidad y la gente. Hoy la gente cree en sus gobernantes y trabaja de la mano con ellos. Esto es el resultado de ese trabajo articulado y de los propósitos que tenemos para Bolívar”.

Arana agregó que, aunque el tiempo de gobierno parece corto frente a los sueños trazados, el plan de desarrollo se ha convertido en un instrumento para “enamorar a los bolivarenses” y dejar huella en cada comunidad.

Desde la organización comunitaria, el impacto también es evidente. Sergio Liñán de Ávila, integrante de la Junta de Acción Comunal, aseguró que “esta ha sido la mejor noticia para el barrio”, mientras que Rocío Ricardo, fundadora del sector, afirmó con orgullo: “Esta es una gran obra”.

Detalles de obra

Desde lo técnico, la intervención respalda ese sentir ciudadano. La calle Las Delicias, ubicada en la Diagonal 26A del barrio 9 de Abril, cuenta ahora con 90 metros de pavimento en concreto rígido de 18 centímetros de espesor, además de 182 metros lineales de andenes y bordillos, mejorando la movilidad en un terreno históricamente complejo y beneficiando de manera directa a 32 núcleos familiares, cerca de 200 personas.

Hoy, entre bicicletas que ruedan sin miedo, vendedores que suben y bajan con mayor facilidad y vecinos que ya no temen resbalar, la calle Las Delicias —la “calle Fit” del barrio 9 de Abril— deja atrás el barro y se consolida como una vía firme que conecta casas, impulsa bienestar y demuestra que cuando la participación se convierte en obra, el progreso se siente en cada paso.