Improvisación total en el cambio de operador destapó el caos en la entrega de medicamentos en Neiva

Más de 130 mil personas afectadas por el cambio de operador de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS.

La Personería de Neiva lanzó una fuerte advertencia por la crisis que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS para reclamar medicamentos tras el cambio de operador. Según el personero municipal Jerson Andrés Bastidas, lo que hoy se vive en las sedes de Discolmets es consecuencia directa de una improvisación en el proceso de transición luego de la salida de Colsubsidio.

El funcionario explicó que, como parte de la Personería Municipal, en las últimas 24 horas se han realizado reuniones, visitas y acompañamientos a diferentes iniciativas propuestas por las autoridades de salud del municipio. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no se ha logrado una solución de fondo para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Bastidas señaló que son más de 130 mil neivanos vinculados a la Nueva EPS que desde enero pasaron a depender de Discolmets para la entrega de medicamentos. Durante una mesa extraordinaria convocada por el Ministerio Público, se evidenció que el nuevo operador apenas fue notificado formalmente de la operación el pasado 5 de enero.

De acuerdo con el personero, aunque desde diciembre la Nueva EPS había informado a los entes de control sobre el cambio de operador, solo hasta inicios de enero Discolmets comenzó a pactar precios y a adelantar adecuaciones en su sistema, infraestructura y operación. Esta situación derivó en el colapso actual que se refleja en largas filas, aglomeraciones y usuarios sin medicamentos.

El personero de Neiva reiteró que el caos que hoy se presenta, es producto de una falta de planeación y advirtió que se mantendrá la vigilancia para que se garanticen los derechos de los usuarios del sistema de salud.