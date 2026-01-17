HUC fortalece su compromiso ambiental tras visita al Hospital Universitario Reina Sofía de España

En el marco de su apuesta por la sostenibilidad y la mejora continua, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) realizó una visita de referenciación al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (España), con el propósito de conocer de primera mano su experiencia en el manejo integral de los procesos ambientales y no asistenciales, con miras a adaptar y replicar buenas prácticas en la institución. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del HUC como Hospital Verde y como miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la visita, el equipo del HUC conoció la estructura organizacional del Hospital Reina Sofía, destacándose la Dirección de Servicios Generales y Económico-Administrativa, una dependencia encargada de la gestión integral no asistencial, que abarca áreas como logística, mantenimiento, limpieza, presupuesto, alimentación, gestión de textiles sanitarios, alojamiento hospitalario, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. Este modelo tiene como eje central la satisfacción de las expectativas tanto de los pacientes - hospitalizados y ambulatorios - como de los profesionales de la salud, garantizando condiciones óptimas para la prestación del servicio, bajo un enfoque de calidad, eficiencia y mejora continua.

Uno de los aspectos más relevantes observados fue el avanzado sistema de energías renovables implementado por el Hospital Reina Sofía. La institución cuenta con captadores de energía solar que, entre otras cosas, permiten calentar, en promedio, 74.736 litros de agua diariamente, garantizando el suministro de agua caliente para cerca de mil personas sin recurrir a energías convencionales como el gas. Estos sistemas ocupan una superficie aproximada de 1.282 m² y cuentan con una capacidad de almacenamiento superior a 100.000 litros de agua caliente, distribuidos estratégicamente en los diferentes edificios del complejo hospitalario. Un modelo eficiente si se aplica en el caso de Cartagena para generar energía que pueda alimentar artefactos eléctricos y otros elementos que son vitales para la gestión que se realiza en el HUC.

Adicionalmente, el hospital avanza en un ambicioso proyecto de ampliación de su sistema fotovoltaico, financiado con fondos europeos, que permitirá aumentar su capacidad instalada de 1.511,84 kW a 1.928,24 kW, consolidándolo como un referente en energía verde a nivel hospitalario.

Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del HUC, destacó la importancia de este ejercicio de referenciación internacional y señaló que “esta visita al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba representa una valiosa oportunidad para fortalecer nuestro modelo de gestión ambiental y administrativa. Conocer experiencias exitosas en eficiencia energética, uso responsable de los recursos e innovación sostenible nos permite proyectar al HUC hacia un futuro más verde, más eficiente y financieramente sostenible. Nuestro compromiso como Hospital Verde y como miembro de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es seguir avanzando en la implementación de buenas prácticas que impacten positivamente no solo la prestación del servicio de salud, sino también el bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente”.

Al respecto, Jackeline González Castro, encargada del área de Gestión Ambiental del Hospital Universitario del Caribe, destacó que este tipo de intercambios resultan altamente positivos para la institución: “Poder conocer cómo se gestionan estos procesos en un hospital de un país desarrollado nos brinda ideas valiosas para optimizar nuestros recursos, incorporar criterios de economía sostenible y fortalecer la toma de decisiones teniendo en cuenta el impacto ambiental, la innovación y la eficiencia. Todo esto no solo mejora la prestación del servicio, sino que contribuye a la sostenibilidad financiera y ambiental del hospital”.

Con esta visita de referenciación, el Hospital Universitario del Caribe reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la gestión racional de los recursos y la innovación en salud, avanzando en la consolidación de un modelo hospitalario responsable con el medio ambiente, alineado con los estándares internacionales y con los principios de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.