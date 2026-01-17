Hombre es asesinado a tiros en pleno centro de Pitalito

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Pitalito en la madrugada de este sábado 17 de enero. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena zona céntrica, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el homicidio se registró sobre las 5:08 de la mañana en la Calle 7 con Carrera 5, sector de los estancos, donde la Policía fue alertada sobre una persona gravemente herida en vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con una herida causada por proyectil de arma de fuego en el centro del pecho.

La víctima fue identificada como Luis Gabriel Sánchez Núñez, de 39 años de edad, natural de Florencia, Caquetá, y residente en el barrio Cálamo de Pitalito. Según información preliminar, se dedicaría a oficios relacionados con la construcción.

Versiones entregadas por la ciudadanía indican que Sánchez Núñez habría tenido un altercado previo con un grupo de personas y, posteriormente, fue atacado con arma de fuego. El caso estaría relacionado con un hecho de intolerancia social en medio de una riña.

Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver, fijación fotográfica del lugar y recolección de videos de cámaras de seguridad del sector, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan capturas y el caso continúa en etapa de averiguación.