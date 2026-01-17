Gobernadores pueden invocar excepción de inconstitucionalidad: Uribe sobre emergencia económica

El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el incremento de los impuestos al vino, el tabaco y demás licores. Esto, en el marco de la rebelión de los 32 gobernadores, quienes aseguraron que no implementarán la emergencia económica.

Uribe aseguró que la Constitución les permite invocar la figura de la “excepción de inconstitucionalidad” para, precisamente, no acogerse al decreto.

Y agregó: “Colombia necesita un gobierno que desde lo nacional se dialogue con todos los alcaldes y gobernadores, sin detenerse en el origen político de la elección”.

También cuestionó la política fiscal del Gobierno: “Con el derroche, la corrupción y los altísimos impuestos están dejando sin rentas a los departamentos. ¿Cómo van a cumplir ellos con sus compromisos?”, señaló.

Según la Federación Nacional de Departamentos, el incremento del IVA a los licores del 5% al 19%, junto con el alza en el Impuesto al Consumo, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos, pues las transferencias serían para la Nación y no para las entidades territoriales.