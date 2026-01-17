Gobernación de Bolívar graduó a 100 “Amigos del Archivo Histórico”

Un proceso formativo que se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2025, con una intensidad de 60 horas académicas.

La iniciativa despertó un alto interés ciudadano, al registrar más de 500 postulaciones provenientes de distintos municipios de Bolívar, de las cuales fueron seleccionados los 100 participantes que culminaron exitosamente el diplomado, reafirmando el compromiso del Gobierno Departamental con la educación cultural y la formación ciudadana.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó que este tipo de espacios formativos son fundamentales para consolidar una ciudadanía consciente de su historia y su rol en el presente.

“Desde la Gobernación nos propusimos fortalecer la identidad y el orgullo por nuestro territorio, llevando formación ciudadana y valores públicos a cada rincón de Bolívar”, señaló el mandatario, quien además subrayó que “conocer nuestra historia no es mirar al pasado; es construir futuro con identidad, carácter y sentido de pertenencia”.

Durante el acto de graduación, los jóvenes fueron invitados a asumir un compromiso activo con sus comunidades.

“Hoy les entregamos una responsabilidad hermosa: ser guardianes de nuestra memoria y embajadores de nuestra cultura en cada municipio, en cada escuela y en cada comunidad”, expresó Arana, resaltando el papel protagónico de las nuevas generaciones en la preservación del patrimonio histórico del departamento.

Para los participantes, el diplomado representó una oportunidad única de aprendizaje y reflexión. Jorge Alandete, uno de los jóvenes graduados, manifestó:

“Tuve el gusto de estar en este diplomado, una maravillosa oportunidad que nos regaló la Gobernación de Bolívar, totalmente gratis. Nos permitió conocer grandes datos sobre nuestra ciudad y nuestra región, y reafirmar que el cartagenero y el bolivarense siempre deben tener la oportunidad de aprender más sobre su historia”.

Por su parte, la secretaria general de la Gobernación, Juliana Solano, resaltó el alcance y el valor del proceso formativo.

“Estamos muy felices porque hoy culminamos el diplomado ‘Amigos del Archivo Histórico’. Fueron 100 beneficiarios de todas las edades, provenientes de diversos municipios de Bolívar y de Cartagena. Fue un espacio para reflexionar sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos; realmente una experiencia muy enriquecedora”, afirmó.

El diplomado tuvo como propósito central fortalecer la apropiación social de la memoria, el patrimonio y la historia de Bolívar, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una identidad cultural compartida. Los contenidos académicos abordaron temas como historia y memoria del Caribe, procesos históricos del departamento, educación patrimonial, ciudadanía e historia política, así como la narración histórica a través de la imagen.