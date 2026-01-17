El río Atrato llega a Londres: arte colombiano expuesto en uno de sus museos más importantes

La video instalación Atrato de Juan Covelli que representa a Colombia en el Museo V&A de Londres / Foto: Juan Covelli

El río Atrato recorre el departamento del Chocó hasta desembocar en el Golfo de Urabá y está profundamente inserto en la idiosincrasia de los chocoanos. Aparece en la historia de Colombia en contextos tanto positivos como negativos.

El Atrato en el V&A Museum es la instalación artística que permanece expuesta en el Victoria and Albert Museum, uno de los museos más relevantes y prestigiosos de Inglaterra y Europa. El colombiano Juan Covelli es el autor de la videoinstalación que permite que el Atrato fluya en este escenario cultural londinense.

En diálogo con Caracol Radio, Covelli explicó que su videoinstalación está ubicada en una sala del Photography Centre del V&A, de arquitectura victoriana, que en esta ocasión es transformada mediante un diseño sonoro envolvente, construido a partir de alabaos y sonidos recogidos en el departamento del Chocó. La instalación propone así una intervención contemporánea en este espacio clásico.

La proyección se sitúa sobre una estructura palafítica que descansa en el piso y se refleja en una superficie espejada, la cual simula el reflejo de la selva en el agua y recrea la sensación de espejismo propia del río en calma.

El video está acompañado por un gran fotomural con imágenes satelitales del río Atrato, que evidencian cómo esta fuente hídrica ha sido transformada y destruida por la minería ilegal, especialmente en el río Quito, afluente del Atrato, afectado por las dragas y la pérdida de su cauce.

La instalación incluye además lingotes de oro producidos a partir de basura electrónica, ventiladores holográficos con proyecciones de especies endémicas del río, modeladas y animadas en 3D para evidenciar los efectos de la contaminación en los organismos que allí habitan, así como una pantalla LED que informa en tiempo real el precio internacional del oro.

Una pequeña muestra de esta exposición presentada en Londres puede verse actualmente en el Museo de Antioquia, en Medellín.