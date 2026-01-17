Donald Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros, tras anuncio de fusión entre ambas compañías
Según el formulario de divulgación publicado por la Casa Blanca, Trump adquirió bonos de las dos empresas por un valor de un millón de dólares.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netflix y Warner Bros., valorados en un millón de dólares; esto, según una declaración financiera publicada por la Casa Blanca, días después del multimillonario acuerdo entre ambas empresas por un valor de $83.000 millones de dólares.
De acuerdo al formulario de divulgación, Trump adquirió bonos de Netflix, el 12 y el 16 de diciembre, por un valor entre $250.000 y $500.000 dólares cada uno.
Al igual que bonos emitidos por Discovery Communications LLC, una filial de Warner Bros. Discovery, en las mismas fechas y por el mismo valor.
La Casa Blanca publicó el jueves por la noche la declaración del presidente, con fecha del 14 de enero y que no indica el valor exacto de cada compra, sino que ofrece un rango en la que se enumeran docenas de transacciones por un valor total superior a los 100 millones de dólares, incluida la deuda adquirida de las empresas de entretenimiento.