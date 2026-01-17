Donald Trump compró bonos de Netflix y Warner Bros, tras anuncio de fusión entre ambas compañías

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netflix y Warner Bros., valorados en un millón de dólares; esto, según una declaración financiera publicada por la Casa Blanca, días después del multimillonario acuerdo entre ambas empresas por un valor de $83.000 millones de dólares.

De acuerdo al formulario de divulgación, Trump adquirió bonos de Netflix, el 12 y el 16 de diciembre, por un valor entre $250.000 y $500.000 dólares cada uno.

Al igual que bonos emitidos por Discovery Communications LLC, una filial de Warner Bros. Discovery, en las mismas fechas y por el mismo valor.

La Casa Blanca publicó el jueves por la noche la declaración del presidente, con fecha del 14 de enero y que no indica el valor exacto de cada compra, sino que ofrece un rango en la que se enumeran docenas de transacciones por un valor total superior a los 100 millones de dólares, incluida la deuda adquirida de las empresas de entretenimiento.