CUT Huila convoca movilización para defender decreto del salario mínimo este 28 de enero

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Huila, Juan Pablo Tovar, confirmó la realización de una movilización el próximo miércoles 28 de enero, a las 10:00 de la mañana, frente al Palacio de Justicia de Neiva, en defensa del decreto del incremento del salario mínimo para 2026.

Según explicó Tovar en diálogo con Caracol Radio Neiva, la jornada se convoca como respuesta a lo que calificó como una “andanada de acciones judiciales, mediáticas y políticas” que buscan frenar la implementación del aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional, al que las centrales obreras consideran legal, constitucional y acorde con el concepto de salario vital.

“El aumento del salario mínimo busca hacer justicia con los trabajadores después de más de 20 años de incrementos casi nulos, en los que la riqueza quedó concentrada en el empresariado”, aseguró el dirigente sindical, quien señaló que esta medida se ajusta a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política.

Frente a los argumentos de sectores empresariales que advierten afectaciones al empleo y a la inflación, Tovar afirmó que la experiencia reciente demuestra lo contrario. Recordó que desde 2023 se han registrado incrementos importantes sin que se haya destruido empleo ni disparado la inflación, la cual pasó de niveles superiores al 13 % en 2022 a cerca del 5 % actualmente.

El líder de la CUT en el Huila también destacó las políticas de desindexación implementadas por el Gobierno Nacional, que evitan que bienes y servicios como cuotas de administración, copagos y otros costos se incrementen automáticamente con el salario mínimo, permitiendo así preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, Juan Pablo Tobar hizo un llamado a la participación masiva, especialmente de los más de 40 mil trabajadores del Huila que devengan salario mínimo, para respaldar lo que calificó como una decisión política que dignifica el trabajo y dinamiza la economía.

La concentración está convocada para este miércoles 28 de enero, a las 10:00 de la mañana, frente al Palacio de Justicia de Neiva.