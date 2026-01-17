Chía se convierte en la nueva cabecera de la Fiscalía seccional en Sabana Centro ( Facebook: Alcaldía de Chía )

Desde el mes de febrero, Chía asumirá como cabecera del circuito judicial de Sabana Centro, con más fiscales, presencia del CTI y nueva infraestructura, fortaleciendo el acceso a la justicia y la lucha contra la delincuencia en la región.

El anuncio fue confirmado por el alcalde Leonardo Donoso tras una mesa de seguimiento realizada en su despacho con una comisión de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación, integrada por delegados del ente investigador y del Cuerpo Técnico de Investigación de Cundinamarca.

“Chía sigue a la vanguardia y sigue creciendo. Es el único municipio, no capital, que tendrá no sólo este CEAS, sino también oficina de la Cancillería para expedición y trámite de pasaportes, llegará Migración y estamos buscando que todas las instituciones tengan representación en el municipio. De esta manera entregamos resultados en este Gobierno”, dijo Donoso

Así las cosas, Chía contará con 10 fiscales locales, 3 fiscales seccionales, una Unidad de Reacción Inmediata y el apoyo permanente del CTI, con cobertura para los municipios de Cajicá, Sopó, Tabio y Chía.

Además, se fortalecerán las condiciones logísticas de las instituciones con la nueva sede en el Centro Administrativo de Seguridad y con un proyecto conjunto entre los municipios para dotar a la región de un laboratorio de criminalística móvil, que permitirá respuestas más rápidas y eficaces frente al delito.