Capturan en flagrancia a hombre que habría abusado de mujer con discapacidad en Isnos

Hombre de 51 años capturado en flagrancia en el municipio de Isnos, Huila, por presunto delito sexual.

Un hombre de 51 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en el municipio de Isnos, sur del Huila, señalado de cometer un grave delito sexual contra una mujer con discapacidad cognitiva.

El hecho se registró en la madrugada en el barrio Divino Niño, durante labores de vigilancia y patrullaje adelantadas por uniformados en sectores priorizados. Según el reporte oficial, los policías sorprendieron al individuo, quien presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, mientras accedía carnalmente a la víctima en plena vía pública.

De inmediato, el sujeto fue capturado y dejado a disposición de las autoridades judiciales como presunto responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

El teniente coronel Heguel García, comandante del Quinto Distrito de Policía Pitalito, informó que el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y, tras las audiencias preliminares, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre tanto, a la víctima se le activó la ruta de atención integral, con la articulación de los servicios de salud, justicia y protección, con el fin de garantizar acompañamiento, orientación y apoyo tanto para ella como para su núcleo familiar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de las mujeres y poblaciones vulnerables, a través de la estrategia EMFAG (Enfoque de Mujer, Familia y Género), e hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la integridad y la dignidad de las personas.