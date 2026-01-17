Bruselas advirtió que aranceles de Trump podrían provocar “peligrosa espiral descendente”

Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla “podrían provocar una peligrosa espiral descendente”, advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

“Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”, dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su “interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN”.

“El ejercicio (militar) danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no supone ninguna amenaza para nadie”, aseguraron.

Asimismo, señalaron que “el diálogo sigue siendo esencial” y se comprometieron a “seguir avanzando en el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos”.

Ambos líderes europeos se encontraban en Asunción, la capital de Paraguay, con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur cuando Trump anunció que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo, además, que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo comercial este mismo sábado, Costa señaló que la UE coordina una “respuesta conjunta” de los Veintisiete a los nuevos aranceles estadounidenses.