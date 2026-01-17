EE.UU. impondrá aranceles a ocho países europeos en febrero si no apoyan la compra de Groenlandia

El presidente Donald Trump anunció que interpondrá un arancel del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos a partir del 1 de febrero por el tema de Groenlandia. Además, advierte que los aranceles aumentarán al 25 % el 1 de junio.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente, (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, dijo el mandatario.

Noticia en desarrollo...