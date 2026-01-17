Internacional

EE.UU. impondrá aranceles a ocho países europeos en febrero si no apoyan la compra de Groenlandia

Además, advierte que los aranceles aumentarán al 25 % el 1 de junio.

Groenlandia y Donald Trump. Foto: Al Drago/Bloomberg

Groenlandia y Donald Trump. Foto: Al Drago/Bloomberg

EFE

Mariana Quintero

El presidente Donald Trump anunció que interpondrá un arancel del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos a partir del 1 de febrero por el tema de Groenlandia. Además, advierte que los aranceles aumentarán al 25 % el 1 de junio.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente, (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, dijo el mandatario.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad