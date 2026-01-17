Armada intercepta a 12 hondureños por pesca ilegal en San Andrés y Providencia

De acuerdo con la Armada de Colombia, durante el patrullaje fue detectada la presencia de dos embarcaciones pesqueras extranjeras operando sin autorización en aguas colombianas, en inmediaciones al Cayo Serranilla.

Al notar la aproximación de la Fragata Misilera ARC “Caldas”, las embarcaciones emprendieron la huida con el fin de salir rápidamente del área. Minutos después, la unidad naval localizó a 12 personas a la deriva, quienes presuntamente habrían sido abandonadas en el mar.

Los tripulantes fueron rescatados y trasladados a bordo del buque, donde recibieron atención médica. Tras la verificación inicial, se constató que ninguno de los involucrados contaba con permisos para ejercer actividades pesqueras en aguas nacionales.

Durante el procedimiento se hallaron cinco kilogramos de caracol pala, cuatro kilogramos de cangrejo, ocho kilogramos de cola de langosta y 17 langostas ovadas, para un total de 20 kilogramos de especies marinas protegidas y de alto valor comercial. Además, fueron incautados 12 remos, caretas, cuchillos y 31 tanques de buceo.

Un menor de edad entre los rescatados

En el proceso de identificación adelantado por Migración Colombia se estableció que entre los rescatados se encontraba un menor de edad, por lo que la Policía de Infancia y Adolescencia asumió su protección y acompañamiento. El resto de los ciudadanos extranjeros y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

La Armada recordó que, según el Acuerdo No. 002 de 2019 expedido por CORALINA, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hace parte del Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower, cuya zonificación incluye sectores como el Banco Serranilla. Esta zona es estratégica por su alta biodiversidad y la presencia de especies vulnerables, reconocida además por la UNESCO como Reserva de Biosfera.