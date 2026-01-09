Wingo reanuda vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero

La aerolínea colombiana, Wingo anunció que reanudarán sus operaciones aéreas hacia y desde Caracas desde el próximo 16 de enero de 2026, luego de una suspensión temporal de esta ruta que se había iniciado el 4 de diciembre de 2025 para evaluar condiciones de seguridad operacional.

Las condiciones de seguridad se dieron por interferencias en los sistemas de navegabilidad de algunas aeronaves, en medio de advertencias de Estados Unidos para volar en ese espacio aéreo.

La advertencia, recordemos, se dio semanas antes del mega operativo de captura del presidente Venezolano, Nicolás Maduro.

Ahora que ya no hay restricciones aéreas, Wingo reanudó sus operaciones tras un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, con la seguridad de pasajeros y tripulaciones como prioridad.

Durante el período de suspensión, los pasajeros con tiquetes afectados fueron notificados por los canales registrados en sus reservas y pudieron gestionar opciones de protección disponibles, como cambios o reembolsos conforme a las políticas de la aerolínea.

Wingo también informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, en colaboración con autoridades locales e internacionales, y comunicará cualquier novedad o actualización a través de sus canales oficiales.

