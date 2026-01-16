6AM W6AM W

“Yo los perdono”: habla director de cárcel de Neiva tras asesinato de su hijo en atentado

En entrevista con 6AM W, Edgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, perdonó a quienes causaron la muerte de su hijo el pasado 13 de enero.

Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva donde murió un niño de 11 años

Esta semana, la noticia del asesinato de Ismael Rodríguez Pulgarín, de 11 años, hijo de Edgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, en un atentado dirigido a las directivas de ese centro carcelario, sacudió Colombia.

Lea más: Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva donde murió un niño de 11 años

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el mismo Edgar Rodríguez, quien se refirió a los hechos.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

