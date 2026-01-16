Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva donde murió un niño de 11 años

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Yo los perdono”: habla director de cárcel de Neiva tras asesinato de su hijo en atentado

Esta semana, la noticia del asesinato de Ismael Rodríguez Pulgarín, de 11 años, hijo de Edgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, en un atentado dirigido a las directivas de ese centro carcelario, sacudió Colombia.

Lea más: Defensoría del Pueblo rechaza atentado en Neiva donde murió un niño de 11 años

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el mismo Edgar Rodríguez, quien se refirió a los hechos.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación: