Motociclista se convirtió en la tercera víctima fatal en accidente de tránsito del 2026 en Ibagué

Un joven de 27 años identificado como Andrés Felipe Díaz Gracia se convirtió en la tercera víctima fatal del año 2026 en accidente de tránsito en Ibagué, el hecho se presentó en la noche del jueves 15 de enero en la calle 51 con carrera Quinta.

Según el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, los agentes de tránsito atendieron el siniestro vial que sucedió en inmediaciones del barrio Hacienda Piedra Pintada.

La víctima fatal se movilizaba en una motocicleta de placas GCY 25F, la cual era conducida por Díaz Gracia, que de acuerdo con la hipótesis manejada por las autoridades, habría perdido el control del vehículo y se estrelló contra un objeto fijo.

“Desde la Administración Municipal enviamos un mensaje de condolencia a la familia y hacemos un llamado a conductores, peatones y demás actores viales para que transiten con prudencia y responsabilidad, con el fin de prevenir este tipo de hechos lamentables”, indicó Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a la precaución al momento de salir a las vías para evitar que las cifras de siniestros y víctimas fatales siga incrementándose.