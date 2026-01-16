San Agustín será sede de campaña de donación de sangre este 18 y 19 de enero

Los habitantes del sur del departamento del Huila están invitados a participar en una nueva campaña de donación de sangre que se realizará en el municipio de San Agustín los días domingo 18 y lunes 19 de enero.

La jornada es liderada por el Banco de Sangre del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, que llegará al municipio con su unidad móvil, la cual estará ubicada en la Plaza Cívica, frente a la Alcaldía Municipal.

El domingo 18 de enero la atención será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que el lunes 19 de enero la jornada se cumplirá de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Desde el banco de sangre recuerdan que los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses, siempre que cumplan con los requisitos médicos. Además de salvar vidas, la donación de sangre contribuye a mejorar la circulación, la oxigenación de los tejidos y la salud cardiovascular.

Las autoridades de salud hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad, resaltando que donar sangre es un acto voluntario que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes.