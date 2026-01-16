No paran las filas interminables en Discolmets para reclamar medicamentos en Neiva

Usuarios de la Nueva EPS hacen fila desde la madrugada en la sede de Discolmets, en el centro de Neiva, a la espera de medicamentos.

Caos, desesperación y largas jornadas sin respuesta viven los usuarios de la Nueva EPS en Neiva para reclamar sus medicamentos en la farmacia Discolmets, operador autorizado tras la salida de Colsubsidio. Desde la noche anterior, cientos de personas hacen fila con la esperanza de recibir sus tratamientos, muchos de ellos vitales.

Uno de los afectados relató a Caracol Radio que llegó desde las 9:00 de la noche y, tras varios días intentando reclamar sus medicamentos, fue informado en la mañana que debía desplazarse a otra sede, pese a contar con autorización vigente en el punto del centro de la ciudad.

La situación se agravó el jueves cuando, a las 7:15 de la mañana, se agotaron los turnos en la sede ubicada en el centro de Neiva, dejando por fuera a más de 300 usuarios, entre ellos adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Según los testimonios, la falta de información clara y la remisión constante entre sedes, como la de la calle 18, ha generado indignación y desgaste físico en los usuarios, muchos de los cuales aseguran llevar varios días intentando recibir sus medicamentos.

Los afectados hacen un llamado urgente a la Nueva EPS y a las autoridades de salud para que se tomen medidas inmediatas que garanticen una entrega digna, oportuna y sin filas interminables.