Más de 1.800 pasajeros viajaron por vías marítimas y fluviales en el Atlántico en vacaciones

La Dirección General Marítima entregó un balance altamente positivo sobre la movilidad marítima y fluvial registrada en el departamento del Atlántico durante la temporada vacacional de fin de año, comprendida entre el 13 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026.

¿Cuántos pasajeros se movilizaron?

Según la autoridad marítima, 1.875 pasajeros se movilizaron por estas vías sin que se presentaran incidentes que pusieran en riesgo la vida humana.

El informe destaca que este resultado es producto de los controles permanentes, inspecciones a embarcaciones, verificación de documentos y campañas de prevención adelantadas en las zonas de mayor afluencia turística del departamento. Estas acciones se realizaron de manera articulada entre la Autoridad Marítima Colombiana y las autoridades locales y distritales.

No se registraron siniestros marítimos ni fluviales

Uno de los aspectos más relevantes del balance es que no se registraron siniestros marítimos ni fluviales, ni tampoco infracciones a la normatividad vigente durante la temporada. Esto refleja, según Dimar, el compromiso de los operadores, tripulantes y usuarios con el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

La entidad resaltó además que las playas y sitios turísticos del Atlántico contaron con acompañamiento constante, lo que permitió garantizar una experiencia segura tanto para residentes como para visitantes que utilizaron el transporte marítimo y fluvial durante las festividades de fin de año.

A nivel nacional, Dimar informó que más de 520 mil pasajeros se movilizaron por vía marítima durante la temporada vacacional, también sin reportes de emergencias mayores. Finalmente, la autoridad marítima reiteró su compromiso con la seguridad integral en mares y ríos del país, e invitó a la comunidad a continuar acatando las normas para mantener estos resultados positivos.