Lidio García dice que Gobierno busca afectar autonomía del Congreso con recorte presupuestal

El presidente del Senado, Lidio García, reaccionó a la advertencia hecha desde la dirección administrativa sobre una grave crisis presupuestal que enfrentan este 2026, y que pondría en riesgo la seguridad del Capitolio.

Lea también: Recorte presupuestal pondría en riesgo la seguridad del Congreso y vendrían despidos

Se ha alertado que faltan al menos $143 mil millones de pesos, que serían necesarios para garantizar la operación de la Policía.

Incluso, han mencionado que de no resolverse esta situación antes del inicio de la ley de garantías, el próximo 31 de enero, el Senado se vería obligado a despedir a alrededor de 70 personas, entre ellos 41 personas en condición de discapacidad, integrantes de la fuerza pública y personas desmovilizadas.

Esto se sabe del recorte presupuestal:

@caracolradio Primicia 6AMW 🎥 Caracol Radio conoció una carta en la que se advierte una grave crisis de recursos en el Senado de la República de cara a 2026. El documento está firmado por Astrid Salamanca, directora administrativa de esa corporación, y está dirigida al presidente del Senado, Lidio García. Política CaracolRadio JuntosMásCompañía ♬ sonido original - Caracol Radio - Caracol Radio

Al respecto, el presidente del Senado aseguró que “Desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional”, afirmó.

Le puede interesar: Gobernador de Boyacá advierte millonarias pérdidas por aumento del IVA al aguardiente, pide diálogo

Y agregó: “Denunciamos de manera clara esta decisión, que consideramos deliberada y orientada a debilitar al Congreso y a aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución”.

Esto fue lo que dijo Lidio García: