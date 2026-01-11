Tigres de Cartagena y Caimanes de Barranquilla jugarán final del béisbol colombiano

*Por William Marrugo Torrente

La serie final programada a siete juegos, se inicia este martes 13 de enero y continuará el miércoles 14 en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla, sede de Caimanes.

Cartagena vivirá la final el viernes 16 y sábado 17 de enero en el estadio Abel Leal - 11 de noviembre y de ser necesario un quinto partido, se jugará en Cartagena el domingo 18 de enero.

Tigres logró su clasificación a la final, luego de derrotar a Caimanes en la ciudad de Barranquilla 3 carreras por 1, con una excelente labor monticular del Grandes Ligas colombiano Julio Teherán.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, informó a través de redes sociales, que al igual que en la temporada regular, la entrada a la final de los partidos que se jueguen en Cartagena, será gratis para todos los amantes del Rey de los Deportes.