Importación libre de leche desde Estados Unidos preocupa a 15.000 familias ganaderas del Tolima

Tolima

En alerta permanecen cerca de 15.000 productores de leche del departamento del Tolima, debido al ingreso de leche en polvo sin aranceles ni límites proveniente de Estados Unidos, medida que comenzó a aplicarse a partir del pasado primero de enero.

De acuerdo con Fernando Borja, secretario de Agricultura del Tolima, la medida preocupa por los impactos que podría generar en la economía de los pequeños y medianos productores de leche del departamento.

“Indudablemente el impacto es fuerte. Sin desconocer que la entrada de este producto sin aranceles va a generar ciertas complicaciones, ante esas amenazas también se van a abrir varias oportunidades. Tenemos que trabajar para avanzar en varios procesos. Nuestro sector ganadero-lechero es muy representativo”, manifestó Borja.

Según el funcionario, los principales municipios productores de leche en el Tolima son Cajamarca, Roncesvalles, Dolores y Alpujarra.

“De la mano de los alcaldes y productores venimos adelantando procesos importantes para tecnificar más la producción; a eso hay que apuntarle: fortalecer el tema asociativo y volvernos mejores y más competitivos. Es darle valor agregado a nuestra producción lechera”, explicó Borja.

A propósito, Roncesvalles es uno de los mayores municipios lecheros del Tolima, con más de mil familias dedicadas a la producción de este lácteo, donde se producen entre 40.000 y 50.000 litros cada día.

En diálogo con Caracol Radio, su alcalde, Eduardo Grajales, aseguró que resulta imperativo mejorar la cadena logística para el sector lechero del país, especialmente en zonas como en la que se encuentra ubicado Roncesvalles.

“Nuestros productores no van a estar en capacidad de competir si no tienen el apoyo del Gobierno, especialmente del nivel local y departamental, en lo que tiene que ver con la producción. Tenemos un reto muy grande, que no es solo producir más litros de leche, sino también lo relacionado con la transformación y darle valor agregado a esos productos”, acotó el mandatario local.

En ese sentido, envió un mensaje al Gobierno nacional para mejorar las vías de acceso a Roncesvalles, que padece desde hace décadas el pésimo estado de sus corredores viales, especialmente el que lo conecta con la capital del Tolima, Ibagué.

“Solicitamos al Gobierno nacional inversión en temas como vías. ¿Cómo vamos a competir con la leche en polvo importada, si nuestros ganaderos deben transportar su leche pagando altos costos?”, cuestionó Grajales.