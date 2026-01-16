Gobernación del Tolima reporta aumento en la solicitud de pasaportes en el inicio de 2026

Tolima

Tras el retorno del servicio en este 2026, se ha registrado un importante número de solicitudes, lo que refleja un leve incremento en la demanda de pasaportes en el departamento del Tolima. Así lo reveló el secretario general de la Gobernación del Tolima, Carlos Portela.

Según el funcionario, el equipo de trabajo de la Secretaría General ha dispuesto todas las capacidades necesarias para garantizar una atención oportuna y organizada.

“Desde el martes comenzamos oficialmente con la expedición de pasaportes en la Gobernación del Tolima y hemos tenido un buen número de ciudadanos solicitando este documento. Con el equipo de trabajo estamos atendiendo esa afluencia masiva”, aseguró Portela.

Actualmente, en la oficina a cargo del servicio se expiden pasaportes ordinarios, ejecutivos y de emergencia, los cuales presentaron un leve incremento en su valor, conforme a las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el secretario Portela, los valores vigentes son: pasaporte ordinario $242.374, pasaporte ejecutivo $375.374 y pasaporte de emergencia $244.374.

La Oficina de Pasaportes mantiene su horario habitual de atención, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., atendiendo en promedio entre 270 y 300 personas diarias.