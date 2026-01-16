Familias emberá cumplen un mes a la intemperie en Ibagué, a la espera de retornar al Chocó

Ibagué

El 15 de enero completaron un mes viviendo a la intemperie las 15 familias indígenas del pueblo emberá, que se apostaron desde diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Unidad para las Víctimas, en el centro de Ibagué.

De acuerdo con Luis Ángel Vitakui, vocero de esta comunidad indígena, son alrededor de 40 personas, entre ellas 22 menores de edad, las que reclaman apoyo para retornar al Chocó, su departamento de origen, desde donde salieron desplazadas por el conflicto armado hace cuatro años.

“Nosotros necesitamos retornar porque en estos momentos estamos sufriendo en este sector. Pedimos al Gobierno nacional ayuda para el retorno, porque tanto las mujeres como los niños están bajo la lluvia, sin poder cocinar y aguantando hambre. Como colombianos reclamamos nuestro derecho a vivienda y reparación”, manifestó Luis Ángel a Caracol Radio.

Las 15 familias indígenas sobreviven en medio de “cambuches” improvisados con cauchos negros, los cuales fueron distribuidos en plena plaza pública. En ese mismo sector del tradicional barrio La Pola instalaron sus estufas artesanales y baños improvisados, lo que les ha generado condiciones sanitarias indignas.

“Estamos pidiendo un bus para regresar y una turbo para nuestras cosas. Necesitamos también recursos para el traslado. Nos preocupa mucho cómo estamos; los niños sufren y la comida se está acabando. Queremos volver a nuestro territorio para no sufrir más”, expresó Vitakui.

Los indígenas emberá esperan que en una próxima reunión con la Alcaldía de Ibagué y la Unidad para las Víctimas se defina la fecha para retornar al Chocó.

Lo que responde la Alcaldía

La Alcaldía de Ibagué aseguró que continúa con la atención y reubicación de la comunidad indígena emberá katío del resguardo Irakal, proveniente del municipio de Bagadó, Chocó, instalada en el CAM del barrio La Pola.

De acuerdo con la Administración Municipal, hasta ahora han realizado acompañamiento institucional y apoyo humanitario, lo que ha permitido el retorno de 46 integrantes de 17 familias a su lugar de origen.

“Hemos actuado de manera continua, humana y responsable, cumpliendo con las funciones que corresponden al Municipio y trabajando de la mano con las entidades competentes para avanzar en soluciones reales”, señaló Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.

Sin embargo, aún quedan 15 familias a la espera de reubicación temporal, mientras la Unidad para las Víctimas nacional finaliza los trámites necesarios para su retorno, según lo solicitado por la misma comunidad.