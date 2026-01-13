¿Cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Congresista Scott Perry responde

El congresista republicano, Scott Perry, nieto de inmigrantes colombianos y general de brigada retirado de la Guardia Nacional del Ejército que sirvió en la Operación Libertad Iraquí, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la intervención a Venezuela.

“No está claro porque esto no tiene precedentes en la historia de su país. Es una nueva estrategia utilizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde saca de ese país a un líder que considera ilegítimo y lo lleva a los Estados Unidos para que responda por ciertas acusaciones que hay en su contra”, dijo.

Asimismo, afirmó que el camino a seguir en adelante tampoco es muy claro. “Lo que planea el presidente Donald Trump, aparentemente, es que Venezuela asuma cuál es la dirección que van a seguir de aquí en adelante con cierta dirección también de los Estados Unidos”.

Siendo así, agrega que es algo que no tiene precedentes y es algo que ahora los venezolanos, con la ayuda de los Estados Unidos, tendrán que definir cómo se procede.

“Es un mensaje a los estadounidenses, al mundo y especialmente a los venezolanos de que pueden asumir el curso de lo que va a pasar ahora, pero con la dirección que Donald Trump quisiera”, afirmó.

¿Cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?

En referencia a una próxima reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó que espera que trabajen juntos y rechacen esta influencia de actores extranjeros que “lo único que buscan en el país es explotar a los colombianos, la geografía y los recursos para su propio beneficio”.

De este modo, invitó a Colombia y a los Estados Unidos a trabajar juntos para liberarse de esta influencia y de esa manera aumentar la prosperidad para los colombianos y la seguridad al mismo tiempo de los Estados Unidos.