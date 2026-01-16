El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 16 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el partido de ida de la superliga entre Junior y Santa Fe.

Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega / Composición: Caracol Radio

Juan Cedeño

¿Hay un súper equipo en Colombia?

48:54

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del Deportivo Pereira y sus incumplimientos economicos el año pasado. César dijo: “El control del Deportivo Pereira pasa a la Superintendencia de Sociedades para solucionar sus temas de incumplimiento con pagos y si puede jugar en la liga colombiana”. Sobre el tema Steven agregó: “Eso ya le había pasado a varios equipos en la liga y creo que se la van a tener que arreglar con jugadores juveniles en esta liga, por sus líos económicos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

