El Pulso del Fútbol, 16 de enero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el partido de ida de la superliga entre Junior y Santa Fe.
¿Hay un súper equipo en Colombia?
48:54
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega / Composición: Caracol Radio
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del Deportivo Pereira y sus incumplimientos economicos el año pasado. César dijo: “El control del Deportivo Pereira pasa a la Superintendencia de Sociedades para solucionar sus temas de incumplimiento con pagos y si puede jugar en la liga colombiana”. Sobre el tema Steven agregó: “Eso ya le había pasado a varios equipos en la liga y creo que se la van a tener que arreglar con jugadores juveniles en esta liga, por sus líos económicos”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.