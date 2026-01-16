El Global Game Jam regresa a Medellín

Medellín, Antioquia

El evento de talla mundial, que se celebra de manera simultanea en distintas ciudades, se llevara a cabo en el Polideportivo Mons. Eugenio Restrepo Uribe de la Universidad Pontifica Bolivariana sede Medellín del 30 de enero al 01 de febrero del 2026.

Durante esta edición, nativos digitales, creadores y mentes curiosas están convocadas para transformar ideas en experiencias interactivas. Entre las actividades a desarrollar se encuentran: diseñar, prototipar y crear videojuegos, sin importar el nivel de conocimiento o experiencia.

Adicionalmente, habrán jornadas de lluvias de ideas improvisadas, pruebas y espacios de co-creación con profesionales del área y entusiastas del gaming.

Los asistentes que sean menores de edad y quieran participar del evento deberán traer la tarjeta de identidad y una carta de sus acudientes, adjuntando fotocopias de la cédula de cada uno, donde informen que sus hijos están bajo su autorización en la Universidad Pontificia Bolivariana en la realización del evento Global Game Jam.

También deberán especificar si asistirán los tres días del evento o si solo participarán de un día específico.