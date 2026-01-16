DIAN explica los alcances de los nuevos tributos en el decreto de emergencia económica

La DIAN se pronunció sobre el decreto de emergencia económica, asegurando que los impuestos “no generan situaciones desproporcionadas que puedan vulnerar principios constitucionales o afectar las finanzas públicas territoriales”, asegura la entidad

La entidad les respondió a los gobernadores, quienes dicen que no van a aplicar estos impuestos, entre ellos el gravamen a los licores, que según los mandatarios locales, implicaría incrementos en precios de 8,7% durante la vigencia del decreto y solo con incrementos superiores al 30% se dan reducciones significativas en el consumo de licores.

Según la entidad, el fortalecimiento del impuesto al consumo será para las bebidas de alto contenido alcohólico, mientras que en la cerveza mantiene su carga tributaria.

“Aumento de la tarifa del IVA del 5% al 19% para bebidas de alto contenido alcohólico, como aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy, entre otros, de manera que se iguala la tarifa a la que paga hoy la cerveza”, afirma la Dian.

El impuesto podría generar incrementos en precios de 8,7% durante la vigencia del decreto. Vale señalar que las bebidas de alto contenido alcohólico en Colombia tuvieron en 2024 un precio 21,2% menor al promedio mundial.

De otro lado, sobre el impuesto al consumo de tabaco y vaporizadores, la Dian justifica que el precio de estos cigarrillos en el país estaba por debajo del promedio internacional en 2022 y explican que su consumo, trae efectos nocivos para la salud.

Las apuestas en línea, seguirán pagando IVA, como cualquier negocio, y estarán obligadas a expedir facturación electrónica, “igualando las condiciones para las apuestas en línea y las apuestas físicas, dado que esta últimas sí tienen IVA”.

Sobre el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta a las entidades financieras, el gobierno busca equiparar sectores que pagan menos tributo como la agricultura o la industria manufacturera.

La DIAN también anunció un alivio tributario para los deudores naturales y corporativas. “Esto implica reducción en sanciones e intereses moratorios por incumplimientos, así como un impuesto de normalización a una tarifa más baja (19%) para contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes”, señala el gobierno.