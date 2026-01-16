Delincuentes se robaron más de $40 millones en la empresa Clorquimicos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un hurto en la sede de un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Belalcázar a donde delincuentes ingresaron en la madrugada del miércoles 14 de enero.

“Se presenta un hurto a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Belalcázar, una vez tuvimos conocimiento se desplazan unidades de la zona de atención para atender el requerimiento desplegando unidades de la Sijin con el fin de recaudar elementos materiales probatorios”, dijo el teniente Coronel, Neider Dario Zapata Parra, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué encargado.

Caracol radio estableció que a la sede de la empresa Clorquimicos ubicada entre las calles 29 y 30 con sexta los delincuentes ingresaron y se habrían llevado más de $40 millones en efectivo, además de los videos de seguridad para evitar ser identificados.

“Se recolectó evidencia física de las cámaras de vigilancia de alrededor de este establecimiento público y de la información suministrada por lo moradores que viven alrededor del mimos, se invita a la comunidad a entregar información para dar con el paradero de estos delincuentes”, dijo el teniente Coronel, Neider Dario Zapata Parra.

Dato: al parecer los delincuentes ingresaron por el techo para lograr llegar hasta la oficina donde se encontraba el guardado el dinero.