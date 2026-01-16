Cuestionan millonario préstamo a campaña de Carolina Corcho y exigen auditoría forense

La representante a la Cámara Catherine Juvinao llegó este jueves al restaurante Custeau Chefcito, señalado por haber otorgado un préstamo de 742 millones de pesos a la campaña al Senado de la exministra de Salud, Carolina Corcho. Esta cifra equivale al 52% del total de los gastos de su campaña, de acuerdo con el aplicativo Cuentas Claras.

Juvinao puso en duda el origen de estos recursos y cuestionó la capacidad financiera del establecimiento para realizar un aporte de tal magnitud, advirtiendo posibles irregularidades en la financiación.

Lea también: No podemos permitir que la izquierda caiga en la mala práctica de maquillar cifras: Juvinao

“¿De dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Usted, que da tanta cátedra de moral y ha pedido auditorías forenses, debería permitir que se levante el velo corporativo de su campaña”, señaló la congresista, al tiempo que invitó a Corcho a autorizar una auditoría forense para dar claridad a los colombianos.

Juvinao insistió en que este tipo de hechos envían un “mal mensaje” a la ciudadanía y cuestionó la manera en que, según ella, se estaría financiando de forma irregular la aspiración al Senado de la exministra de Salud.

#POLÍTICA La representante Catherine Juvinao visitó el restaurante Gusteau Chefcito, que según Cuentas Claras prestó 742 millones de pesos a su campaña; otra aparente irregularidad es que el representante legal del establecimiento figura en el régimen subsidiado, lo que podría… pic.twitter.com/TzjdCYiIYK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 16, 2026

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza también lanzó fuertes señalamientos y afirmó que la financiación de la campaña de Carolina Corcho podría constituir un caso de “testaferros de la política”.

Le puede interesar: “La personería jurídica del Pacto Histórico está plenamente vigente”: Carolina Corcho

“¿Sabían que el representante legal del restaurante Gusteau Chefcito sí tuvo 752 millones de pesos para financiar la campaña de Carolina Corcho, pero no tuvo para cotizar al sistema de salud? Según la ADRES, el señor Sigifrado está en el régimen subsidiado. ¿Un evasor del sistema de salud financiando su campaña?”, cuestionó Pedraza.