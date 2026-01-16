La polémica por los gastos y aportes de la campaña de la consulta de Iván Cepeda

964 millones de pesos fue la cifra que reportó el precandidato presidencial, Iván Cepeda en los gastos de la campaña del Pacto Histórico para la consulta interna, en la que se impuso como ganador.

La cifra fue reportada el pasado 14 de enero ante el Consejo Nacional Electoral, y quedó dividida en dos: los recursos obtenidos con dineros propios y los que llegaron a través de donaciones o dineros que entregaron particulares.

Así las cosas, Cepeda reportó que del total de 964 millones de pesos, $125 millones provinieron de recursos propios y 839 millones fueron registrados con el código 102, que corresponde a contribuciones, donaciones o créditos en dinero o especie que realicen los particulares.

La polémica por estos gastos reportados tiene que ver con el nombre de una empresa con sede en Barranquilla, pues aunque aparece como la que entregó un gran aporte a la campaña, registra un capital pagado de apenas 20 millones de pesos, de acuerdo con su certificado mercantil.

Se trata de la empresa Samat Publicidad S. A. S., que donó $609 millones de pesos, una cifra que representa más de la mitad del total reportado, y a la que se le suma una contribución de $116 millones, por parte de Javier Antonio Pérez, quien figuraba como representante legal de la campaña en 2024.

Gastos reportados por Iván Cepeda