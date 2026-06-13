Bolívar celebra 169 años con eventos en Cartagena y Zambrano

Con una agenda que exalta la identidad, la cultura y el orgullo bolivarense, la Gobernación de Bolívar dio inicio a la celebración de los 169 años de creación del departamento, con actividades simultáneas en Cartagena y los Montes de María, que marcan el comienzo de una programación especial para conmemorar esta fecha histórica.

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La celebración arrancó en el barrio Piedra de Bolívar, en Cartagena, donde cientos de ciudadanos se sumaron a una jornada cultural y comunitaria liderada por la Escuela de Gobernanza de Bolívar, que dio apertura oficial a la conmemoración del aniversario departamental. Allí se ofreció una torta y se realizaron actividades culturales con cientos de vecinos del sector.

De manera paralela, el Festival de los Montes de María, FestiMaría, comenzó su programación con una proyección especial del Festival Internacional de Cine en el municipio de Zambrano, llevando arte, cultura y espacios de encuentro a las comunidades de esta subregión bolivarense.

“Estamos muy contentos porque Bolívar cumple 169 años y no solo tenemos una celebración cultural con FestiMaría y los actos que hemos dispuesto para honrar al departamento, sino que ya comenzamos una maratón de entrega de obras en Cartagena y en varios municipios durante todo el mes. Bolívar merece esto y más. Para esto trabajamos, para transformar la vida de la gente”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Como parte de las actividades conmemorativas, se regalarán banderas en varios puntos de Cartagena, para que los ciudadanos las ondeen en edificios, casas, entidades y espacios públicos.

La agenda tendrá su momento central este domingo en Zambrano, donde se llevará a cabo un gran concierto de cumpleaños para Bolívar. El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe será el encargado de poner el broche de oro a la jornada, interpretando sus éxitos y acompañando a los bolivarenses en la celebración de los 169 años del departamento. Asimismo, se presentarán Diego Daza, Twister, Hansel Y Raúl y artistas locales.

La Gobernación de Bolívar invita todos los ciudadanos a participar de las actividades programadas y a celebrar con orgullo la historia, la riqueza cultural y el espíritu de un territorio que continúa transformándose y construyendo oportunidades para sus comunidades.

Bolívar celebra 169 años de historia, identidad y futuro.