DATT continúa inmovilización de vehículos mal parqueados en la Av. Daniel Lemaitre

Con el propósito de garantizar una movilidad segura y ordenada, así como recuperar el espacio público para el adecuado tránsito de todos los actores viales, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), realizó un operativo de control al mal parqueo en la avenida Daniel Lemaitre, en el Centro Histórico de la ciudad.

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Como resultado de la jornada, fueron inmovilizados 25 vehículos que se encontraban estacionados en sitios no autorizados, de los cuales 15 correspondían a automóviles y 10 a motocicletas. Estos vehículos infringían las normas de tránsito y generaban afectaciones a la circulación vehicular en uno de los sectores de mayor afluencia de la ciudad.

El DATT reiteró el llamado a los conductores para que hagan uso de los parqueaderos y espacios habilitados para estacionar sus vehículos, evitando ocupar zonas prohibidas o lugares que obstaculicen el flujo vehicular y peatonal.

“Invitamos a todos los ciudadanos a tomar conciencia sobre la importancia de respetar las señales y normas de tránsito. El mal parqueo no solo genera congestión, sino que también pone en riesgo la seguridad vial, afecta la convivencia ciudadana y limita el uso adecuado del espacio público. La movilidad es un compromiso de todos y requiere la corresponsabilidad de cada actor vial”, manifestó José Ricaurte, director del DATT.

La entidad continuará desarrollando operativos de control y acciones pedagógicas en diferentes sectores de Cartagena, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana, promover el respeto por las normas de tránsito y contribuir a la construcción de una movilidad más segura, eficiente y sostenible para todos.