IPCC lidera realización de mural homenaje a Cecilia Porras

Con la participación activa de estudiantes, docentes y artistas plásticos, se inició la fase de pintura del mural en la Institución Educativa Cecilia Porras School, ubicada en el Barrio Bicentenario, Urbanización San Sebastián.

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La iniciativa, en honor a la artista Cecilia Porras, es liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la comunidad educativa, promoviendo el muralismo comunitario como una herramienta de aprendizaje, memoria e identidad.

La intervención artística contempla la transformación de 70 metros cuadrados de muro en un gran homenaje visual inspirado en la vida y obra de la reconocida artista cartagenera, considerada una de las figuras más importantes de la plástica colombiana del siglo XX. El proyecto involucra a 50 estudiantes de los grados décimo quienes participan activamente en el proceso creativo y pictórico como una experiencia de formación artística y apropiación cultural.

La Institución Educativa Cecilia Porras School, reconocida como el primer colegio bilingüe oficial de Cartagena, se convierte así en escenario de un proceso que integra educación, arte y patrimonio cultural, fortaleciendo el vínculo de los estudiantes con la historia y la identidad de la ciudad.

“El arte tiene la capacidad de transformar espacios y también de transformar vidas. Este mural representa una oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan y se apropien del legado de Cecilia Porras, fortaleciendo su sentido de pertenencia y reconociendo el enorme valor de nuestra historia cultural. Seguimos apostándole a procesos que acercan el arte a las comunidades y generan impacto positivo en los territorios”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La semana pasada se realizó un taller de cocreación con los estudiantes, que representó el primer paso de un proceso creativo que transformará las voces, sueños y perspectivas de los estudiantes en una gran obra colectiva.

Por su parte, Shyrley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, manifestó: “Este proyecto es una experiencia pedagógica y cultural que permite a los estudiantes acercarse al patrimonio artístico de la ciudad, desarrollar habilidades creativas y comprender que el arte también es una herramienta para construir ciudadanía”.

La dirección artística del mural está a cargo del artista plástico Carlos Piedrahita, acompañado por el muralista Mario Guzmán y con el apoyo permanente de la docente de artes plásticas Andrea Contreras.

El diseño de la obra toma como inspiración el universo pictórico de Cecilia Porras, destacando su característico manejo del color, las temáticas modernistas y la representación de la cultura caribeña. A través de un proceso participativo, estudiantes y artistas construyeron colectivamente una propuesta visual que dialoga con el entorno escolar y resalta el legado de la artista.

Con esta intervención, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC continúan promoviendo proyectos que fortalecen la educación artística, la apropiación del espacio escolar y el reconocimiento de los grandes referentes culturales de la ciudad, dejando además un nuevo ejemplo de muralismo comunitario para el barrio Bicentenario.