Trágico accidente en La Cordialidad cobró la vida de joven beisbolista cartagenero

La comunidad deportiva cartagenera lamenta la muerte de Ángelo Hernández, un joven que perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del pasado jueves 11 de junio sobre la vía Cordialidad, a la altura del barrio El Pozón.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven se desplazaba en una motocicleta cuando colisionó con otro vehículo similar. Aunque las autoridades de tránsito no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del siniestro, entre las hipótesis preliminares que se manejan figuran un posible exceso de velocidad y la realización de una maniobra de cruce indebida.

Tras el impacto, Ángelo fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El pelotero era hijo del reconocido Dj Pascualito, quien lideró por muchos años el pick up de champeta ‘El Pasky’ en Olaya.