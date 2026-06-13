Investigan muerte a disparos de una mujer en Clemencia, Bolívar: otra persona resultó herida

En el municipio de Clemencia- Bolívar, más exactamente en la Urbanización San José de Franco, siendo las 10:50 p.m. se presentó el homicidio de Deyalith Castaño Orozco, de 28 años y natural de la misma población, quien fue impactada con arma de fuego y alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial donde falleció.

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Testigos del sector manifestaron que llegó un sujeto y le disparó a la hoy occisa sin mediar palabra.

En este mismo hecho, otra persona de sexo masculino y de 32 años, resultó herida en el hombro por eso se encuentra bajo cuidado médico en una clínica.

El suceso, que han sido rechazado por el pueblo clemenciero es materia de investigación. No obstante, la hipótesis que más toma fuerza es que se trataría de un crimen pasional perpetrado, presuntamente, por su expareja sentimental que hoy es prófugo de la justicia.