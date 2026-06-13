Persecución policial terminó en Laguna de Chambacú: hay dos presuntos atracadores capturados

Los operativos contra el hurto continúan dando resultados en Cartagena. Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos sujetos que, presuntamente, intimidaron con un arma cortopunzante a una pareja para despojarla de sus pertenencias.

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La oportuna denuncia ciudadana a la línea 123 permitió que se iniciara un seguimiento mediante las cámaras CCTV de la Policía Nacional y Distriseguridad. Una acción coordinada con las patrullas de vigilancia de la Zona de Atención Policial del barrio Getsemaní permitió que se identificaran e interceptaran a alias “Juancho”, de 23 años de nacionalidad extranjera, y a alias “Chirino”, de 25 años, natural de Cartagena, quienes coincidían con las características suministradas por la comunidad como presuntos responsables de un hecho de hurto.

Uno de los capturados se lanzó a la laguna de Chambacú intentando escapar del cerco policial; sin embargo, fue capturado con el apoyo de la comunidad. La motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes fue incinerada por varios ciudadanos.

Durante el procedimiento fueron recuperados dos teléfonos celulares marca iPhone 17 Pro Max y una cadena de oro, elementos que habían sido reportados como hurtados por las víctimas, una pareja de jóvenes que habría sido intimidada con un arma cortopunzante (cuchillo). Elementos avaluados en más de 20 millones de pesos.

Los elementos recuperados fueron devueltos a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida reacción y el oportuno actuar de los uniformados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“El trabajo permanente de nuestros uniformados ha permitido importantes resultados en la lucha contra el delito. En lo corrido del año, se han capturado 3.146 personas por diferentes conductas punibles, de las cuales 502 han sido por el delito de hurto”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.