Boyacá cerró 2025 con un alarmante aumento de quemados por pólvora
El número de personas lesionadas por pólvora en Boyacá aumentó de manera preocupante durante las festividades de fin y comienzo de año, con 41 casos registrados, incluidos 11 menores de edad, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud departamental.
«...Empeoramos en comparación con el año anterior. Tenemos 41 casos y aún falta hacer el corte final...», explicó Candy Rodríguez, funcionaria de la Secretaría de Salud, quien precisó que la vigilancia se extiende hasta el 17 de enero.
Del total de lesionados, 11 son menores de edad, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias. «...Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como cuidadores y como sociedad...», señaló Rodríguez.
Puerto Boyacá lidera el número de casos, seguido por Tunja, Duitama, Sogamoso y Villa de Leyva. Las autoridades advierten que existe subregistro y reiteran el llamado a evitar la manipulación y observación de pólvora, ante el riesgo que representa incluso para quienes no la usan directamente.