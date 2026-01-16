Boyacá cerró 2025 con un alarmante aumento de quemados por pólvora

El departamento de Boyacá cerró el 2025 con un alarmante aumento de personas lesionadas por pólvora, pasando de 24 casos en el periodo anterior a 41 casos, según cifras de la Secretaría de Salud departamental.

«...Empeoramos en comparación con el año anterior. Tenemos 41 casos y aún falta hacer el corte final...», explicó Candy Rodríguez, funcionaria de la Secretaría de Salud, quien precisó que la vigilancia se extiende hasta el 17 de enero.

Del total de lesionados, 11 son menores de edad, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias. «...Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como cuidadores y como sociedad...», señaló Rodríguez.