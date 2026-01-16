Autoridades frustran transporte de marihuana en vía Neiva–Palermo

Autoridades incautaron 18 kilos de marihuana durante un control a un bus de servicio público en la vía Neiva–Palermo.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía permitió frustrar el transporte de estupefacientes en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, en el norte del Huila. La acción se desarrolló en el marco de los puestos de control permanentes que adelantan las autoridades en los principales corredores viales del departamento.

Durante la inspección a un bus de servicio público, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9, adscrito a la Novena Brigada, hallaron dos maletas en poder de un menor de edad, en cuyo interior fueron encontrados 25 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 18 kilogramos.

Según información preliminar, el alucinógeno habría sido adquirido en zonas limítrofes con el departamento del Cauca por un valor cercano a los 15 millones de pesos y tenía como destino final la distribución de cerca de 18.000 dosis, que serían comercializadas a través de redes de microtráfico, afectando principalmente a niños y jóvenes.

Las autoridades indicaron que el estupefaciente incautado estaría relacionado con las finanzas ilícitas de la estructura criminal conocida como Ismael Ruiz, dedicada al narcotráfico en esta región del país.

El menor aprehendido y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial y el restablecimiento de sus derechos.