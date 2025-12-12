El científico Pablo Palacios y las ranas venenosas que transforman al Chocó desde la biodiversidad

Desde muy joven, Pablo Palacios Rodríguez, nacido en el Cantón de San Pablo, Chocó, sintió fascinación por las ranas venenosas. Aquellas caminatas en la ruralidad, junto a sus primos, despertaron un interés que más tarde se transformó en una carrera científica excepcional. Hoy, con 34 años, es el primer doctor de su municipio, descubrió seis nuevas especies de esos anfibios y también publicó en revistas como Science.

Su historia está marcada por la resiliencia. Cuando tenía siete años, perdió a su padre en medio del conflicto armado. A partir de entonces, vio como su madre sola lo sacaba adelante a él y a sus cuatro hermanos; ese esfuerzo se convirtió en su motivación. Dadas esas circunstancias, a los 13 años decidió que sería científico, pese a que nadie en su familia había llegado a la universidad. Así, imaginaba laboratorios, batas blancas y un futuro que, para muchos en el Pacífico, parecía lejano.

La vida de Pablo Palacios, del Chocó a las grandes ligas de la ciencia

Con esfuerzo y disciplina, ingresó a estudiar Biología en la Universidad Tecnológica del Chocó. Allí reafirmó su pasión por los anfibios y se destacó por su talento. Entonces, un profesor de la Universidad de los Andes notó sus capacidades y lo animó a postularse a una beca. Con ese fin, Palacios viajó a Bogotá con dinero prestado y, tras presentar los exámenes, obtuvo la financiación para su maestría en Ecología Evolutiva. Más tarde cursó su doctorado en Biología en la misma institución.

Aquel salto académico fue decisivo. Desde esa época ha participado en investigaciones en Panamá, Costa Rica, Brasil y Ecuador. Ese trabajo le permitió descubrir nuevos compuestos químicos derivados de hallazgos claves sobre especies poco estudiadas. Entre sus exploraciones más importantes está la rana victimatus, nombrada de esa manera en honor a las víctimas del conflicto armado.

Por otro lado, en 2019 publicó en Science un estudio global sobre una enfermedad que afecta a los anfibios y que genera, además, una crisis de biodiversidad. Aunque este logro marcó un antes y un después en su carrera, asimismo le trajo nostalgia: su mamá falleció un mes antes de que la revista llegara a su casa. “Nunca vio en lo que me convertí”, recuerda Palacios.

El legado del científico de Pablo Palacios Rodríguez

A parte de su producción científica, Pablo Palacios es un ejemplo de compromiso con su territorio pues es cofundador de Pa’Lante Pacífico, una beca que apoya a jóvenes del litoral para reducir brechas educativas. También fue reconocido como Joven Afrocolombiano del Año y participó en la COP16 en Cali.

Hoy es profesor de planta de la Universidad Javeriana, donde inspira a nuevas generaciones y demuestra que la ciencia colombiana puede tener rostro afro, rural y diverso. Allí trabaja, de igual forma, por la protección del Chocó Biogeográfico, una de las regiones más biodiversas del planeta.

Con todo, Palacios tiene su propósito claro: mostrar que la biodiversidad puede convertirse en una herramienta de desarrollo sostenible. Como él mismo afirma, la ciencia tiene sentido cuando transforma vidas. Su presencia en la academia y en las comunidades es prueba de ello.

