Un hombre que amenazó y extorsionó a su madre en Bello y ahora está en la cárcel

Bello-Antioquia

La fiscalía informó que Juan Pablo Zapata Guerra fue presentado ante un juez por presuntamente amenazar de muerte a su propia madre y exigirle una millonaria suma de dinero. Por estos hechos que no fueron aceptados durante la audiencia, un juez ordenó su detención en centro carcelario.

La fiscalía recibió la denuncia de una mujer, la cual indicaba que desde el 20 de diciembre de 2025 estaba siendo intimidada por su hijo en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, ya que ella se negaba a guardar el vehículo del agresor en el parqueadero de la empresa para la cual trabaja. Las intimidaciones no solo eran contra su progenitora, sino contra varios compañeros de la víctima. Por estos hechos, las autoridades preparan un plan para capturarlo y la mujer pacta una cita con su hijo para entregarle la millonaria suma exigida para atentar contra ella.

“El 7 de enero de este año, hasta una estación de servicio del municipio de Bello (Antioquia) llegó Zapata Guerra, quien recibió el paquete que simulaba tener el dinero producto de la extorsión; al notar la presencia de la autoridad, huyó del lugar en un taxi, pero fue capturado minutos después en el barrio Pedregal de Medellín por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos al Gaula Medellín, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Luego de la captura, el ente investigador le imputó el presunto delito de tentativa de extorsión agravada.