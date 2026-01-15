Tres nuevas localidades en Bogotá tendrán internet gratuito para hogares vulnerables

Bogotá D.C

Crece el programa distrital de internet gratuito ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’ , con la entrega de este servicio a 27.000 hogares ubicados en el sur de Bogotá, en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y en Ciudad Bolívar.

“Este programa surge de una preocupación que tenemos en el Distrito y es que, si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15 % de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, con Integración Social y ETB nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias de estratos 1 y 2, y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En su primera etapa, el programa brindó el servicio a 14.000 hogares de las localidades de Suba, Bosa y Kennedy. Ahora, con la conexión en estas otras tres localidades llegan a 100.000 hogares que pertenecen a los estratos 1 y 2, clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén.

Este programa es liderado por la Secretaría de Integración Social , en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y tiene como meta llegar a 70.000 hogares con el servicio del programa de internet sin costo al finalizar este 2026.

Para su ejecución, el Distrito realiza una inversión total de $234.000 millones de pesos.

Beneficios de los hogares

Los hogares beneficiados de este programa reciben una conexión a internet gratuito de 25 megas de velocidad a través de fibra óptica, lo que permite conectar múltiples dispositivos para actividades básicas y de uso medio, como plataformas educativas, videollamadas, navegación web y redes sociales, durante la vigencia del programa.

También permite el acceso libre a una plataforma educativa EdTech con cursos y contenidos orientados a la formación en oficios, empleabilidad, emprendimiento, refuerzo académico, cuidado y habilidades digitales, así como materiales dirigidos a padres, madres y cuidadores para el acompañamiento, la apropiación tecnológica y el entretenimiento.

Los 9.700 hogares priorizados , que son estudiantes, adolescentes y jóvenes, personas cuidadoras o personas con discapacidad que cuenten con clasificación A y B del Sisbén, recibirán computadores portátiles para facilitar su entrada al mundo digital y fortalecer sus procesos académicos y de inclusión.