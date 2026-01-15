Tres nuevas localidades en Bogotá tendrán internet gratuito para hogares vulnerables
La meta de la Alcaldía es llegar a 70.000 hogares que contarán con el servicio del programa de internet sin costo durante tres años.
Bogotá D.C
Crece el programa distrital de internet gratuito ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’, con la entrega de este servicio a 27.000 hogares ubicados en el sur de Bogotá, en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y en Ciudad Bolívar.
“Este programa surge de una preocupación que tenemos en el Distrito y es que, si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15 % de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, con Integración Social y ETB nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias de estratos 1 y 2, y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.
En su primera etapa, el programa brindó el servicio a 14.000 hogares de las localidades de Suba, Bosa y Kennedy. Ahora, con la conexión en estas otras tres localidades llegan a 100.000 hogares que pertenecen a los estratos 1 y 2, clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén.
Este programa es liderado por la Secretaría de Integración Social, en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y tiene como meta llegar a 70.000 hogares con el servicio del programa de internet sin costo al finalizar este 2026.
Para su ejecución, el Distrito realiza una inversión total de $234.000 millones de pesos.
Beneficios de los hogares
Los hogares beneficiados de este programa reciben una conexión a internet gratuito de 25 megas de velocidad a través de fibra óptica, lo que permite conectar múltiples dispositivos para actividades básicas y de uso medio, como plataformas educativas, videollamadas, navegación web y redes sociales, durante la vigencia del programa.
También permite el acceso libre a una plataforma educativa EdTech con cursos y contenidos orientados a la formación en oficios, empleabilidad, emprendimiento, refuerzo académico, cuidado y habilidades digitales, así como materiales dirigidos a padres, madres y cuidadores para el acompañamiento, la apropiación tecnológica y el entretenimiento.
Los 9.700 hogares priorizados , que son estudiantes, adolescentes y jóvenes, personas cuidadoras o personas con discapacidad que cuenten con clasificación A y B del Sisbén, recibirán computadores portátiles para facilitar su entrada al mundo digital y fortalecer sus procesos académicos y de inclusión.