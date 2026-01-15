Renunció la gerente del Hospital General de Medellín; alcalde destacó resultados y sindicato expresó

Medellín, Antioquia

María del Pilar Duque Loaiza presentó su renuncia a la gerencia del Hospital General de Medellín el 14 de enero de 2026, decisión que fue comunicada oficialmente al personal de la institución. La salida de la directiva provocó pronunciamientos tanto de la Alcaldía de Medellín como del sindicato de empleados del hospital, que manifestó su desacuerdo con la decisión.

En una carta dirigida a los funcionarios, Duque Loaiza confirmó su dimisión y agradeció al equipo de trabajo, destacando el carácter público del hospital y señalando que los pacientes deben seguir siendo el eje de las decisiones institucionales.

Alcalde reconoció gestión y anunció relevo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció públicamente la labor de la gerente saliente y resaltó los resultados alcanzados durante su administración. “Agradezco a la doctora María del Pilar Duque por su gestión al frente del Hospital General de Medellín”, señaló el mandatario.

Según el balance entregado por el alcalde, durante su gestión se registró un aumento del 46 % en ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias, un 31 % en cirugías y un 34 % en altas hospitalarias. Gutiérrez indicó además que el Hospital General y la red pública de salud seguirán siendo una prioridad y que en los próximos días se anunciará la persona que asumirá la gerencia.

Sindicato expresó rechazo y preocupación

La Asociación Sindical de Empleados Públicos del Hospital General de Medellín expresó su preocupación y desacuerdo con la salida de Duque Loaiza. En un comunicado, el sindicato cuestionó que se pidiera la renuncia a una profesional que, según la organización, conoce los procesos del hospital y mostró compromiso con los pacientes y la comunidad hospitalaria.

La organización sindical advirtió sobre el riesgo de que llegue una gerencia sin conocimiento técnico de la institución y reiteró su llamado a garantizar la continuidad del hospital y la estabilidad de los procesos de atención en salud.

Transición administrativa

Mientras se define el nuevo nombramiento, la administración municipal indicó que se garantizará la continuidad de los servicios y el funcionamiento normal del Hospital General de Medellín. La renuncia marca un nuevo ajuste en la dirección de una de las principales instituciones de la red pública hospitalaria de la ciudad.