Registrador Hernán Penagos liderará una Mesa de Seguridad Electoral en el Tolima

Tolima

Tras la segunda sesión ordinaria de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, trascendió que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, visitará el departamento del Tolima.

La visita se prevé para el próximo lunes 19 de enero, cuando se realizará una Mesa de Seguridad Electoral, la cual contará con la presencia de los candidatos del Tolima al Congreso, la gobernadora Adriana Magali Matiz y el registrador Penagos.

“Vamos a exponer el tema de la ruta de la violencia política, especialmente con enfoque de género, porque sabemos que las mujeres que ejercen la política son las más vulnerables. También vamos a tener un componente de todo lo que es la organización logística, con la entrega de herramientas tecnológicas a la Registraduría”, contó Ricardo Suárez, secretario del Interior del Tolima.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, espera que los candidatos asistan a la Mesa de Seguridad Electoral para exponer sus inquietudes y posibles preocupaciones relacionadas con la contienda electoral de este 2026.

“Aspiramos a que nos acompañen este lunes desde las 9:00 de la mañana. Cada candidato o representante de un partido va a tener un espacio para hablar y manifestar en dos minutos cuáles son sus inquietudes. Si no las tiene, puede declinar, pero la idea es que nos podamos ver, porque no vamos a tener otra oportunidad como esta, con el registrador nacional, la fuerza pública y la gobernadora”, explicó Bocanegra.

Por último, el funcionario aseguró que hasta ahora solo se ha conocido una amenaza contra un aspirante al Congreso en el Tolima. Se trata del candidato Marco Emilio Hincapié, quien aspira a la Cámara por el Pacto Histórico, y quien en octubre de 2025 denunció amenazas, presuntamente de paramilitares.