Profesor colombiano Joshue Castellanos fue nominado al Global Teacher Prize 2026

La Fundación Varkey celebrará el galardón en Dubái.

Después de un proceso de selección de figuras educativas inspiradoras, el docente colombiano Joshue Castellanos fue nominado al Global Teacher Prize 2026.

Castellanos ha sido seleccionado entre los 10 mejores profesores dedicados a ofrecer oportunidades a los sectores más vulnerables, impulsando el alto nivel académico para la obtención de becas y mejora de la calidad de vida de los estudiantes.

El anuncio llega después de haber sido seleccionado entre los 50 mejores profesores, pasando distintos filtros que resaltaron sus proyectos con comunidades rurales.

De acuerdo con la propia biografía recolectada por la fundación, Castellanos tuvo que adaptarse a un escenario adverso: a los 13 años perdió a su padre, mientras que su madre estaba hospitalizada y su hermano menor aún asistía a la escuela. Vendió dulces y trabajó como mago para conseguir el dinero necesario para perseguir sus sueños.

Con el tiempo, descubrió que la educación no era solo un camino hacia las oportunidades, sino un salvavidas y eso le dió una razón para creer en sí mismo y estudiar negocios internacionales. Durante los primeros semestres se ofreció a voluntariados de enseñanza que lo hicieron apasionarse por la pedagogía y volverse profesor.

Durante este tiempo, el docente lanzó el PreICFESApp, una plataforma que ayuda a los alumnos de bachillerato entre 13 a 17 años a prepararse para las Pruebas Saber que los puede llevar a estudiar una carrera profesional. Ofrece cartillas, actividades y material didáctico para toda persona que puedan ingresar.

“Buscamos que los estudiantes mejoren su desempeño, accedan a la educación superior o a becas y generen impacto educativo tanto dentro como fuera de sus comunidades”, comentó en una entrevista a El Espectador, reafirmando su compromiso en crear proyectos para cubrir más parte del sector educativo.

Esta experiencia lo inspiró a dedicar su vida a garantizar que ningún joven esté limitado por circunstancias fuera de su control. Gracias a su talento, consiguió ser parte del programa Jóvenes Embajadores, un intercambio promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos que le permitió recorrer los rincones más desiguales del territorio para darle aspiraciones a los pupilos interesados en este tipo de experiencias.

También es autor del libro 'Alcanza una Beca’ que le sirve como motor para su objetivo de llegar a 40.000 estudiantes de décimo y undécimo grado por medio del programa de mentorías, capacitaciones docentes y motivación académica en todo el país en los próximos años.

El Global Teacher Prize es considerado como el «Nobel de la Educación» para figuras que impulsan la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del mundo, con un premio anual de un millón de dolares a un educador innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en su alumnado y en su comunidad.

Entre los finalistas también se encuentran:

Gloria Cisneros (Argentina)

Rouble Nagi (India)

Alfonso Filippone (Italia)

Ana Hernández Revuelta (España)

Ewa Stefania Drobek (Polonia)

Jasmyn Nicole Wright y Timothy James Stiven (Estados Unidos)

Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria)

Colleen O’Rourke (Australia)

Castellanos cuenta con otros premios por su dedicación y entereza. Ha ganado el premio internacional WeAreTogether en Moscú para la justicia social e igualdad, a la vez de recibir menciones de honor de las secretarías de Córdoba y Sucre.