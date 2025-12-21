Docente de la Mojana sucreña entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize

Docente de La Mojana entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize, que reconoce a los mejores educadores del mundo

Sincelejo

Jairo Rafael Castro Acosta, docente de la Institución Educativa San Marcos, Sucre, fue seleccionado entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio internacional que entrega la Fundación Varkey y la UNESCO, valorado en un millón de dólares a un docente excepcional que ha hecho una contribución sobresaliente a su profesión.

Castro compite con educadores de 139 países gracias a su innovadora Pedagogía Anfibia, una propuesta que integra ciencia y saberes ancestrales para enfrentar la crisis climática en la Mojana.

Con su iniciativa Agroanfibia, los estudiantes investigan humedales y diseñan soluciones desde un aula flotante sobre canoas, que recorre los ríos como laboratorio móvil.

“Lo recibo con una gran alegría porque, no solo es mi nombre, sino el de la Institución Educativa San Marcos, el nombre de la región de la Mojana y del departamento de Sucre. De alguna manera este reconocimiento se que servirá en un futuro para inspirar a los estudiantes de la región (Mojana), a los profes soñadores que realizan un trabajo valioso desde sus territorios”, expresó a Caracol Radio el docente Castro sobre el reconocimiento.

Contó que esta es la séptima vez que s e postula al premio, tras mas de diez años desarrollando su trabajo con estudiantes de la Mojana.

Varios estudiantes suyos de la región han tenido experiencias de inmersiones académicas en la universidad de Harvard , en Estados Unidos y otras universidades de Japón y Perú.

El veredicto será en febrero en Dubái, Emiratos Árabes, luego d e una preselección de 10 finalistas.

Jairo Rafael Castro Acosta es un educador colombiano transformador cuyo trabajo demuestra cómo la educación con raíces territoriales puede sanar a comunidades afectadas por la pobreza, la crisis climática y la violencia histórica. Criado en una familia desplazada por el conflicto, eligió la docencia como camino para romper los ciclos de desigualdad. Hoy, en La Mojana, una de las regiones más vulnerables de Colombia, ha construido un modelo pionero que posiciona a las escuelas como motores de paz, sostenibilidad y desarrollo local.

Su trayectoria comenzó en el Centro Educativo Cuiva, donde creó Hicoteas Mitigantes, un proyecto ambiental liderado por estudiantes que abordaba la erosión y la contaminación fluvial mediante la fitorremediación.

Este éxito inicial sentó las bases de lo que se convertiría en su innovación distintiva: Agroanfibia, una pedagogía desarrollada en la Institución Educativa San Marcos que combina las artes, la ciencia, el periodismo y los conocimientos ancestrales para resolver desafíos territoriales reales.

Con más de 500 familias beneficiadas, Agroanfibia ha reducido la deserción escolar, inspirado a niñas a seguir carreras STEM y acompañado a una joven estudiante a publicar su primer artículo científico en la Red Colombiana de Mujeres Científicas.

Agroanfibia integra la investigación-acción participativa, la socioformación y la transformación freiriana en una metodología de cinco fases que guía a los estudiantes desde la exploración del ecosistema hasta el desarrollo de prototipos, la difusión creativa y la mejora iterativa. Su impacto trasciende el aula: ha mejorado la seguridad alimentaria mediante huertos comunitarios, ha apoyado a pacientes renales crónicos, ha fortalecido las prácticas de cultivo de arroz y ha formado a jóvenes como Estevin Baldovino como líderes ambientales comunitarios.

Una de las innovaciones más emblemáticas de Castro es el Aula Flotante, una experiencia de aprendizaje en canoa que reúne a estudiantes, familias y científicos para estudiar la biodiversidad local.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, esta iniciativa se está convirtiendo en una ruta de turismo comunitario que genera una bioeconomía basada en la gestión ambiental.

Sus resultados medibles son significativos. Más de 200 estudiantes han fortalecido su pensamiento computacional a través del British Council y el Programa Colombia del MinTIC, mientras que más de 500 estudiantes han participado en el programa de investigación Ondas del MinCiencias. Su escuela superó los promedios nacionales en Lectura Crítica y los promedios del departamento en Matemáticas en los exámenes SABER 11, y un estudiante obtuvo una puntuación sobresaliente de 370/500.

Los estudiantes también han obtenido oportunidades internacionales, incluyendo inmersiones académicas en Harvard, el MIT, Japón y Perú, y participación en la Pre-COP16 y la COP16.

Más allá de su aula, Castro ha restaurado los derechos sobre la tierra de 25 familias mediante la defensa comunitaria, ha capacitado a 12 docentes y 400 educadores regionales en STEM y convivencia digital, ha apoyado a 35 docentes en la documentación de sus prácticas de investigación y ha ayudado a expandir Agroanfibia a escuelas vecinas. Sus escritos, con el apoyo de la Fundación Gabo, amplifican las historias de resiliencia de la comunidad.

De ser galardonado con el Premio Global Teacher, planea establecer un laboratorio ambiental móvil, un taller de economía circular y, en última instancia, el primer Centro de Innovación Anfibia en La Mojana. También aspira a cursar un doctorado en educación ambiental para fortalecer las bases académicas de su modelo.