Nueva vía conectará La Calera y Sopó: Gobernación anunció inversión de más de $3 mil millones

Cundinamarca

Hay buenas noticias para Cundinamarca. El gobernador, Jorge Emilio Rey , anunció una inversión de más de 3.000 millones de pesos para una de las obras más esperadas por los campesinos y productores del departamento, la vía que une los municipios de La Calera y Sopó.

“Aquí, en la vereda Márquez, que limita con el municipio de Sopó, se requería intervenir una vía estratégica para los productores de leche y ganado , que además se pueda convertir en una vía alterna del Oriente de Cundinamarca para integrarse con Bogotá”, aseguró el mandatario regional.

Con ese dinero, se adelantará la primera fase de la intervención con el contratista ya seleccionado para el proyecto de 1,4 km. Las obras iniciarán oficialmente en febrero e irán hasta finales de 2026.

“Al tiempo que comienza esta obra, daremos inicio a la licitación de la segunda fase, para lograr el empate total con Sopó ”, recalcó Rey.