Neiva se une en homenaje al niño Ismael Rodríguez con “Caravana por la Vida”

Imagen familiar de Ismael Rodríguez junto a sus padres, Edgare y Angélica, en homenaje al menor.

La ciudad de Neiva se prepara para despedir con un sentido homenaje al niño Ismael Rodríguez, de 11 años, con la celebración de la “Caravana por la Vida”, organizada por su familia.

El recorrido se llevará a cabo este jueves 15 de enero, con punto de partida a las 9:00 a. m. desde Funerales Los Olivos Emcofun. Posteriormente, la comitiva llegará a la Parroquia Santa Teresa de Calcuta, donde se realizará la eucaristía a las 10:00 a. m. en memoria del menor.

La familia solicitó que los asistentes vistan de blanco, como símbolo de paz y esperanza, y expresó que esperan que este homenaje sirva como un recordatorio del respeto por la vida de los niños y niñas.

Edgare Rodríguez y Angélica Pulgarín, padres del menor, agradecieron de corazón la solidaridad de la comunidad y el apoyo recibido en estos difíciles momentos.